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        CHP Kayseri İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı

        CHP Kayseri İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:14
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        CHP Kayseri İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı
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        CHP Kayseri İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını kınadı.

        CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

        Acının paylaşılması gereken bir günde gerçekleştirilen saldırıyla cenaze dayanışmasının kirletildiğini belirten Keskin, şunları kaydetti:

        "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı, milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye’nin geleceğine yapılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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