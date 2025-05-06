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        Kayseri'de kurbanlık tavsiye fiyatları açıklandı

        Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının hisse olarak 25 bin ila 30 bin TL arasında olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:03
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        Kayseri'de kurbanlık tavsiye fiyatları açıklandı
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        Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının hisse olarak 25 bin ila 30 bin TL arasında olduğunu bildirdi.

        KTB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık tavsiye fiyatlarını açıklayan Bağlamış, şunları kaydetti:

        "2025 yılı erkek büyükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş canlı kilogram fiyatı 275 TL, erkek küçükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş küçükbaş canlı kilogram fiyatı 250 TL, büyükbaş hisse olarak 25 bin ila 30 bin TL arasında. Küçükbaş adet olarak kurbanlık 17 bin TL ila 25 bin TL arasında tavsiye fiyatları oluşmuştur."

        Kesim ücretlerine de değinen Bağlamış, büyükbaş kesim ücretinin 7 bin TL, büyükbaş paylama ve parçalama bedelinin 4 bin TL, küçükbaş kesim ücretinin 1500 TL, küçükbaş paylama ve parçalama ücretinin ise 1500 TL olarak öngörüldüğünü belirtti.

        Kıyma çekim ücretinin kilogram başına 20 TL, sucuk dolum kilogramın 20 TL olarak belirlendiğini kaydeden Bağlamış, tavsiye fiyatlarının ise besici üreticiler ile et kombina firmalarıyla yapılan istişareler neticesinde belirlendiğini ifade etti.

        Vatandaşların kurbanlık konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirten Bağlamış, kentte yeterince kurbanlık bulunduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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