ERÜ'de "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) IEEE Erciyes Kulübü tarafından "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ERÜ, Abdullah Gül Üniversitesi, ASPİLSAN ve Karva Plastik işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin her zaman zirvede bir şehir olduğunu belirtti.

Savunma sanayinin temellerinin 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Kayseri'de atıldığını anımsatan Büyükkılıç, Kayseri'de 1940'lı yıllara kadar 200 uçak üretildiğini ve bir kısmının da ihraç edildiğini kaydetti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, "Yaparsınız, yeter ki siz kendinize güvenin. 'Yapamazsınız' diyenlere adeta ders verircesine yapacağınızı göstereceksiniz. Biz buna inanıyoruz. Nitekim artık uçaklarımız, SİHA'mız, İHA'mız ve gemilerimiz de var. 'Savunma sanayinde biz de varız' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir ülke, nesil ve millet var." ifadelerini kullandı.