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        ERÜ'de "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) IEEE Erciyes Kulübü tarafından "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:35
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        ERÜ'de "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi
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        Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) IEEE Erciyes Kulübü tarafından "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ERÜ, Abdullah Gül Üniversitesi, ASPİLSAN ve Karva Plastik işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinliğin açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin her zaman zirvede bir şehir olduğunu belirtti.

        Savunma sanayinin temellerinin 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Kayseri'de atıldığını anımsatan Büyükkılıç, Kayseri'de 1940'lı yıllara kadar 200 uçak üretildiğini ve bir kısmının da ihraç edildiğini kaydetti.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, "Yaparsınız, yeter ki siz kendinize güvenin. 'Yapamazsınız' diyenlere adeta ders verircesine yapacağınızı göstereceksiniz. Biz buna inanıyoruz. Nitekim artık uçaklarımız, SİHA'mız, İHA'mız ve gemilerimiz de var. 'Savunma sanayinde biz de varız' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir ülke, nesil ve millet var." ifadelerini kullandı.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da öğrencilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

        ERÜ'de faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin faaliyetleri ile üniversitenin marka değerinin yükselmesinde önemli katkıları olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

        "TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerine baktığınız zaman Erciyes Üniversitesi başvurduğu ve aldığı projeler itibarıyla 390'a yakın proje almış durumda. Bu öğrencilerimizin çok büyük bir başarısıdır. Proje alan üniversiteler arasında Türkiye'de ikinci üniversite olduk."

        AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise etkinliğin öğrenciler tarafından organize edilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

        Törende, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert tarafından sunum yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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