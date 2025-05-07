Kayseri'de 140 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

N.K. yönetimindeki tırda "çay ve tütün tespit köpeği" ile arama yapan ekipler, 140 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kayseri-Malatya kara yolunun 22. kilometresinde uygulama yaptı.

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