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        Kayseri'de hırsızlık suçundan hüküm giyen kişi yakalandı

        Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 00:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 00:32
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        Kayseri'de hırsızlık suçundan hüküm giyen kişi yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, "hırsızlık" suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (26) saklandığı ikamette yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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