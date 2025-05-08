Kayseri'de hırsızlık suçundan hüküm giyen kişi yakalandı

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, "hırsızlık" suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (26) saklandığı ikamette yakalandı.

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