Kayseri'deki kadın kooperatifleri Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'na katıldı

Kayseri'deki kadın kooperatifleri, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek önderliğinde kadın istihdamının arttırılması, kadınlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, kadın emeğinin nitelikli iş gücü piyasasına kazandırılması, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan kadın kooperatifleri, uluslararası fuarlarda boy göstermeye başladı.

Gaziantep'te 7-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'na katılan kadın kooperatifleri gurur kaynağı oldu.

Kentin ve ülkenin parlayan yıldızı olan 47 kadın kooperatifi arasında yer alan Sarıoğlan Kadın Kooperatifi, Bünyan Kadın Kooperatifi, Ağırnas Kadın Kooperatifi ve Kadim Kadınlar Kooperatifi, fuarda açtıkları stantlarda sergiledikleri Sarıoğlan çikolatası, gilaburu, aspir yağı ve tepsi mantısı ile hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Kadın kooperatifleri, fuarı ziyarete gelen iş insanları ile görüşüp gerekli bağlantıları sağlayarak kendilerini Kayseri'ye davet etti.