Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık, 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık M.K.H. ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, uyuşturucu hap kullandığını, ticaretini yapmadığını öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık M.K.H'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.