Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de eşini bıçakla öldüren kadına 19 yıl 2 ay hapis cezası

        Kayseri'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadına 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:27 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de eşini bıçakla öldüren kadına 19 yıl 2 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadına 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.U. (29), maktul A.U'nun müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı, önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Maktulün ablası A.U, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Uyurken kimse öldürülmez. Çekip gidebilirdi. Ya korktuğu için ya da aşırı kıskançlıktan öldürdü. Bunun başka bir sebebi olamaz." dedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Sinir hastası veya psikopat olsaydım beni kimse ezemezdi. Defalarca kaçmayı denedim. Maktulün ailesinden de yardım istedim ama olmadı. Şimdi beni suçluyorlar." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık M.U'ya "nitelikli kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayıp 19 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Kasım 2023'te M.U'nun bıçakladığı koca A.U, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis
        Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanıağa 'haksız tahrik' indirimi ile 19 y...
        Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanıağa 'haksız tahrik' indirimi ile 19 y...
        Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu Kayseri'd...
        Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu Kayseri'd...
        Bilal Erdoğan: Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağ...
        Bilal Erdoğan: Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağ...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...