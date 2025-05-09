Kayseri'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında dün miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında bıçakla yaralanan baba M.R'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, E.R. ise gözaltına alınmıştı.

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