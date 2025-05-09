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        Kayseri'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:19
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        Kayseri'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        Miras nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada babasını öldüren zanlı E.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen E.R, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında dün miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında bıçakla yaralanan baba M.R'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, E.R. ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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