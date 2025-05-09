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        Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın mahalle ziyaretleri sürüyor

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:29
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        Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın mahalle ziyaretleri sürüyor
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, program kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle vatandaşların ihtiyaç, öneri ve taleplerini dinledi.

        Vatandaşlarla kurdukları doğrudan iletişimin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Yalçın, kentin her köşesindeki vatandaşın sesine kulak vererek talepler doğrultusunda çalışmalarını şekillendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

        Amaçlarının vatandaşlarının taleplerini yerlerinde dinleyerek çözüm üretmek olduğunu dile getiren Yalçın, vatandaşlarla omuz omuza kentti daha da güzelleştireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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