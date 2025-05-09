Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın mahalle ziyaretleri sürüyor
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, program kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle vatandaşların ihtiyaç, öneri ve taleplerini dinledi.
Vatandaşlarla kurdukları doğrudan iletişimin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Yalçın, kentin her köşesindeki vatandaşın sesine kulak vererek talepler doğrultusunda çalışmalarını şekillendirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Amaçlarının vatandaşlarının taleplerini yerlerinde dinleyerek çözüm üretmek olduğunu dile getiren Yalçın, vatandaşlarla omuz omuza kentti daha da güzelleştireceklerini kaydetti.
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