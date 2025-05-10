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        "73'lük delikanlı", azmiyle gençlere taş çıkarıyor

        MURAT ASİL - Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki emekli İngilizce öğretmeni Mustafa Köse, 6 yıldır gittiği spor tesisinde gençlere taş çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:03
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        "73'lük delikanlı", azmiyle gençlere taş çıkarıyor
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        MURAT ASİL - Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki emekli İngilizce öğretmeni Mustafa Köse, 6 yıldır gittiği spor tesisinde gençlere taş çıkarıyor.

        Üç çocuk babası Köse, 31 yıl görev yaptığı öğretmenlikten emekli olduktan sonra 2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen spor tesisine kayıt yaptırdı.

        Hiç aksatmadan haftanın 6 günü tesise giden Köse, otomobili olmasına rağmen eviyle tesis arasındaki 2 kilometrelik mesafeyi de yürüyerek gidip geliyor.

        Günde 1 saat fitness salonunda çalışan, 1 saat de yüzen Köse, istikrarıyla ve azmiyle salona gelen gençlere örnek oluyor.

        Mustafa Köse, AA muhabirine, emekli olduktan sonra bazı özel eğitim kurumlarında çalıştığını, fiilen 2015 yılında çalışma hayatını bıraktığını söyledi.

        Hayatı boyunca spor yapmaya ve hareket etmeye gayret gösterdiğini belirten Köse, "Bel fıtığı ameliyatı geçirdim. Doktorlar yürüme ve yüzme tavsiyesinde bulundu. Burası da 2019 yılında açılınca bizim için büyük nimet oldu. Ben de spora başladım. O günden beri spor yapmaya çalışıyorum. Bu tesisleri bize kazandıran Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "Vücudun sıhhatli ise sen de mutlusun demektir"

        Spor yaparak hem sağlığını koruduğunu hem de mutlu olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:

        "6 yıldır buraya düzenli şekilde çantamı alıp geliyorum. Burada aktivitelerimi yaptıktan sonra duşumu alıp evime dönüyorum. Evim yaklaşık 2 kilometre uzakta ve yürüyerek geliyorum. Burada da yürüyüşlerime devam ediyorum. Kendimi yormadan spor aletlerinde çalışıyorum. Olan kaslarımızı eritmeden devam etmeye çalışıyoruz. Bu zamandan sonra kas yapacak halimiz yok, olanları korumaya çalışıyoruz.

        Verilen ömrü sağlıklı ve kaliteli yaşamak istiyorum. Benim yaşımda olanlara tavsiye ederim. Kahve köşesinde oturacaklarına yürüsünler, hareket etsinler, hayatlarını hareketli hale getirsinler. Vücudun sıhhatli ise sen de mutlusun demektir. Gençlerin yaklaşımı çok iyi, gayet samimi."

        - "Azimli ve istikrarlı şekilde geliyor"

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nde fitness eğitmeni olarak çalışan Şamil Soykuvvet de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katkılarıyla kentte neredeyse her semtte spor merkezlerinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Gencinden yaşlısına herkese hitap eden tesisleri düzenli kullanan üyelerin bulunduğunu, bunlardan birinin de Mustafa Köse olduğunu anlatan Soykuvvet, "Bu tesiste 3 senedir çalışıyorum. Mustafa amca benden önce buradaymış. 3 yıldır onu görüyorum, her gün azimli ve istikrarlı şekilde geliyor. Evinden buraya yürüyerek geliyor, sporunu yapıyor. Bazıları bir hevesle yazılıyor ama farklı sebeplerden dolayı devam ettiremiyor. Mustafa amca 6 senedir düzenli olarak tesisimize geliyor, sporunu yapıyor. Biz de onu görünce mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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