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        Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:21
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        Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yünören Mahallesi Çağsak mevkisinde önleyici devriyesi esnasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

        Ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen C.K., M.A., H.Y. ve Y.Ö'yü suçüstü yakaladı.

        Olay yerinde, ayaklı kriko, murç, el testeresi, pense, kancalı bağlama zinciri, kazma, kürek ve yük taşımada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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