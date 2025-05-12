AK Parti'li Demir'den, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şu anda hep beraber şahitlik ediyoruz." dedi.

Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Demir, insanı temel alan, insanın refahını, mutluluğunu önceleyen ve beklentilerini her şeyin önünde tutan bir hizmet anlayışları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çalışmaya devam ettiklerini belirten Demir, yerel yönetimler olarak hizmet belediyeciliğinde önemli işlere imza attıklarını ifade etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Demir, "Bizim açımızdan yerel yönetimler bu siyasi hareketin başlangıcıdır. Millete dokunan, gören, gözetleyen, merkezine insanı koyan bir yerel yönetim anlayışımız var. Vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için biz gece gündüz demeden çalışan, koşuşturan bir yerel yönetim anlayışının temsilcileriyiz." diye konuştu.

Demir, milletle bütünleşen bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti. - "Önemli günlerden geçiyoruz" Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına da değinen Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şu anda hep beraber şahitlik ediyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Bakanlar Kurulundan sonra konuyla ilgili açıklamaları olacaktır. Hepimiz o açıklamayı bekliyoruz. İnşallah yarım asra varan ve ülkemizi her yönüyle yoran bu terör belasından da Allah'ın izniyle kurtulmuş olacağız." diye konuştu. - "Gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız" TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise yaşanan sürecin, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadele serüveninde en önemli dönüm noktası olduğunu söyledi. Akar, sözlerini şöyle sürdürdü

"Allah'ın izniyle inşallah 40 yılı aşkın süredir asil milletimizin başına bela olan, bu musibetten asil milletimizi kurtardık, kurtaracağız. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli son derece kararlı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı bir bütün halinde diğer vatanını, milletini sevenlerle beraber, omuz omuza, el ele vermek suretiyle bu beladan hep beraber kurtulacağız. Burada insanların aklına şu geliyor 'Nasıl oldu bu iş?' Devlet iradesini koydu. Örgüt fesh oldu, silahlar bırakılıyor. Bunun bir çalışması var. Bu çalışmaya göre bir plan, program dahilinde bu silahların da elden çıkartmasıyla birlikte yargı, idare, mülkiye dahil herkes bu konuda görevini biliyor. Buna göre çalışmalar yapılacak. Böylece çok ciddi bir şekilde zaman, kaynak kazanacağız. En önemlisi de gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız." Turizm, sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda doğuda ve güney doğuda atılım yaşanacağını da vurgulayan Akar, "Hiçbir dini, etnik, mezhepsel köken ayrımı yapmaksızın 86 milyon bir, beraberiz. Hep birlikte inşallah çok daha rahat, çok daha müreffeh bir şekilde yaşama imkanı bulacağız. Amacımız, gayretimiz budur." dedi.