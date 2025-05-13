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        Kayınvalide ve birlikte kaçtığı damat adayı hakkında çeşitli suçlardan 21,5 yıla kadar hapis istemi

        RAMAZAN KAYA - Kayseri'nin Develi ilçesinde engelli kızının nişanlısıyla kaçan kadın ve damat adayı hakkında "hırsızlık", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan 21,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:21
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        Kayınvalide ve birlikte kaçtığı damat adayı hakkında çeşitli suçlardan 21,5 yıla kadar hapis istemi
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        RAMAZAN KAYA - Kayseri'nin Develi ilçesinde engelli kızının nişanlısıyla kaçan kadın ve damat adayı hakkında "hırsızlık", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan 21,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        Engelli kızı D.Ş'nin (25) nişanlısıyla kaçan anne Güldane Ş. (46) ve damat adayı Cuma D'nin (21) sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, bazı iddialar ve şikayet üzerine Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı.

        Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Güldane Ş. ve Cuma D. hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        - "Sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu"

        Mağdur D.Ş, iddianamede yer alan ifadesinde, sanık Cuma D. ile geçen yıl nişanlandığını anlattı.

        Bir süre sonra nişanlısı ile annesi arasında samimiyet oluşmaya başladığını öne süren D.Ş, şunları kaydetti:

        "İkisinin yakınlaşmalarını babama söyleyeceğimi dile getirince annem Güldane ve Cuma bana 'Bizim dışarı gittiğimizi, ikimizin evde kaldığını asla babana söylemeyeceksin. Yoksa seni öldürürüz.' şeklinde sözler söyleyip, vücudumun çeşitli bölgelerine vurmak suretiyle beni darbetti. Bu şekilde sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu."

        Babası T.Ş'nin biriktirdiği altınların yatak odasındaki dolabın içinde olduğunu belirten D.Ş, "Annem Güldane'nin evden gitmesinden sonra altınların bulunduğu dolabın içini kontrol ettiğimizde, dağınık vaziyetteydi ve altınlar yerinde yoktu. Bana yönelik eylemde bulunan Güldane ve Cuma'dan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

        Müşteki T.Ş. (52) ifadesinde, evde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı sakladığı yerde göremeyince karakola müracaatla bulunduğunu, olayla nedeniyle de 2 sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

        İddianamede, zarar tespit tutanağında çalıntı iddiasında bulunulan eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğu belirtildi.

        Sanıklar Güldane Ş. ve Cuma D. ise suçlamaları kabul etmedi.

        - Olay

        Engelli kızı D.Ş'nin nişanlısıyla kaçan anne Güldane Ş. ve damat adayı Cuma D'nin sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, dillendirilen iddialar ve şikayet sonrası İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı. Dosya yetkisizlik kararıyla Develi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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