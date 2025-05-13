Melikgazi Belediyesi "Aile Yaşam Becerileri" eğitim semineri düzenledi

Melikgazi Belediyesi, personeline yönelik "Aile Yaşam Becerileri" eğitim semineri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program, Belediye Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye personelini birçok alanda bilgi, donanım ve yeterlilik açısından desteklemek amacıyla çeşitli eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

Çalışanların hem iş hayatlarında hem de özel yaşamlarında sağlıklı ilişkiler kurmalarını desteklemek amacıyla kurum içi eğitimlerin devam edeceğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda personelimize yönelik, aile içi iletişim, empati, problem çözme ve stres yönetimi gibi konuları içeren 'Aile Yaşam Becerileri' eğitimi düzenledik. Eğitim programımız ile aile bireylerinin yaşam kalitesini artırmayı, ailede birliği, beraberliği ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğitim süresince personelimiz hem bilgiler edindi hem de günlük yaşamdan örneklerle konuları değerlendirme fırsatı buldu. Ailelerin yaşam kalitelerini artırabilmek için belediye olarak çeşitli projeler hayata geçiriyoruz."