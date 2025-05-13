Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 19 Mayıs'a özel tenis turnuvası düzenleyecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "raketi kap, sahaya çık, yeteneğini göster" sloganıyla turnuva düzenlenecek.

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