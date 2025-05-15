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        Kayseri'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:20 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:31
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        Kayseri'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

        Ü.C. yönetimindeki 38 ABK 309 plakalı minibüs, Gülveren Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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