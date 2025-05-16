Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de köpek dövüştürdüğü öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri'de köpek dövüştürdüğü öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında E.D. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli süreç başlatılırken bir köpek barınağa sevk edildi.
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