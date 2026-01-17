Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:24
        Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Jadel Katongo, Semih Güler ve Görkem Sağlam'ı transfer etti

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, İngiliz futbolcu Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıllık, Görkem Sağlam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, futbolculara sarı-kırmızılı forma altında başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

