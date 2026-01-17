Kayserispor, İngiliz futbolcu Sam Mather'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sam Mather ile kulübümüz arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

