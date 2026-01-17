Kayseri'de organik tarım eğitimini tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sertifikalı organik tarım temel eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi’nde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda tarımsal üreticinin yer aldığı organik tarım temel eğitimi tamamlandı.



Toplam 93 kişinin katıldığı eğitimde, başarılı olan 87 kursiyere katılım belgeleri verildi.



KAYÜ Öğretim Üyesi Dr. Gülşen Yılmaz, eğitimlerde hastalık ve zararlıların neler olduğu, mücadele ve kullanılan ilaçlar hakkında bilgiler sunduklarını ve interaktif bir eğitim gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Kursiyerlerden Rasim Polat ise 36 saatlik eğitimlerin kendisine ürünün organikliği, üretimi ve uygulanacak teknikler açısından değer kattığını belirtti.



Kursiyerlerden Pembegül Özbek Bozkurt de Büyükşehir Belediyesi ve KAYÜ'ye teşekkür etti.

