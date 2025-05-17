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        AÜB "AR-GE Proje Pazarı" yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

        Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen 4. AR-GE Proje Pazarı yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:31
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        AÜB "AR-GE Proje Pazarı" yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı
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        Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen 4. AR-GE Proje Pazarı yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen AR-GE Proje Pazarı'na 493 proje başvurusunda bulunuldu.

        Projelerden 319'u proje poster sunumuna katılmaya hak kazandı.

        Düzenlenen törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, ERÜ Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, ERÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız katıldı.

        "Mühendislik ve Temel Bilimler", "Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri", "Tarım, Gıda ve Çevre Bilimleri" ile "Sosyal ve Beşeri Bilimler" olmak üzere 4 ana alanda dereceye giren öğrenci ve akademisyenlere hediyeleri takdim edildi.

        Törenin kapanış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, proje pazarına katılan tüm akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.

        Altun, "4 dalda düzenlenen yarışmalarda ödül alan, almayan bütün proje sahiplerine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir sinerji ortaya çıkmış oldu. Bunun artarak devam etmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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