Galatasaraylı kadın çiftçinin ördüğü "Osimhen bebeği" yıldız oyuncuya hediye etme hayali gerçek oluyor

Soğanlı bebeğiyle ünlü ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Galatasaray taraftarı 56 yaşındaki, 4 çocuk annesi Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'i simgeleyen oyuncuyla özdeşleşen maske detayının da yer aldığı bebek ördü.

MURAT ASİL - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü "Osimhen bebeği" Galatasaray'ın yıldız golcüsüne hediye etmek için sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

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