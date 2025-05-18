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        Galatasaraylı kadın çiftçinin ördüğü "Osimhen bebeği" yıldız oyuncuya hediye etme hayali gerçek oluyor

        MURAT ASİL - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü "Osimhen bebeği" Galatasaray'ın yıldız golcüsüne hediye etmek için sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:31
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        Galatasaraylı kadın çiftçinin ördüğü "Osimhen bebeği" yıldız oyuncuya hediye etme hayali gerçek oluyor
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        MURAT ASİL - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü "Osimhen bebeği" Galatasaray'ın yıldız golcüsüne hediye etmek için sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

        Soğanlı bebeğiyle ünlü ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Galatasaray taraftarı 56 yaşındaki, 4 çocuk annesi Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'i simgeleyen oyuncuyla özdeşleşen maske detayının da yer aldığı bebek ördü.

        Anadolu Ajansının

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