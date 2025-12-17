Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'de konuştu:

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi'nin gençler için harika bir imkan olduğunu söyledi.

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki "Bağımlılıktan koruyan aile" konulu konferansa katılan Dinç, yaptığı konuşmada, bir insanın ve toplumun başına gelebilecek en kötü şeyin bağımlılık olduğunu bildirdi.

Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bağımlılıkla alakalı büyük bir tehdit olduğuna değinen Dinç, "Bu noktada, ERVA Spor Okulları harika bir imkan. Sağlıklı, güvenilir ve korunaklı bir çevrede norm, ait olma, görünür olma ve meşgul olma tamam, süper, ilaç. Gönderin kafanız rahat etsin. Çünkü niye, çocukların buna ihtiyacı var. Akranlarından norm öğrenecek." ifadesini kullandı.

Dinç, kendini bir yere ait hissetmeyen bir çocuğun her şey olabileceğini, bundan dolayı da çok korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toprağına, memleketine, milletine, şehrine, mahallesine, ailesine, annesine, babasına, okuluna ait hissetmiyorsa o çocuk kaybolur gider. İnsanı durduracak bir şey lazım. Hani konuşurken diyoruz ya 'hatırım için', hatır çok önemli bir kelimedir. Kimin hatırı için yanlış yapmaz, kimin hatırı için dursun, kimin hatırı onu doğruya yöneltsin. Hatır ve aidiyet yok ortada. O yüzden aidiyet oluşturmak çok önemli."

Dayanarak, yaslanarak, tutunarak, güç alarak, destek alarak, görerek ve sevilerek yaşayan insanların birbirine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Dinç, "Ne kadar birbirimizle zenginleştirilmiş derinlikli ilişki kurarsak, altını çiziyorum, çok kişiyle az ilişki değil, az kişiyle çok ilişki. Az kişiden çok haberiniz olur. Az kişinin hayatında önemli insan olalım, derdine derman olalım, problemine çözüm olalım, hastalığına şifa olalım. Haberimiz, ilgimiz, sevgimiz, desteğimiz olsun. Birileri için önemli olalım. İlk aranacak insan olalım. Çok kişi için 1 liralık değerimiz olacağına, az kişi için bin liralık değerimiz olsun. Bu çok önemli bir şey." diye konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'de Yeşilay Genel Başkanlığının vizyonu ve rehberliğiyle, büyük bir mücadele verdiklerini söyledi. Bir annenin feryadıyla çıktıkları yolda, polis ve jandarma ekiplerinin inanılmaz bir mücadele içinde olduklarını kaydeden Çiçek, "Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermemek adına gece gündüz mücadele ediyorlar. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız, bu şehri uyuşturucudan temizleyeceğiz diye bir söz verdik. Sözümüzün arkasında durma adına gece gündüz mücadelemize devam ediyoruz." dedi.