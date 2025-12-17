Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'de konuştu:

        Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi'nin gençler için harika bir imkan olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 23:12 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'de konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi'nin gençler için harika bir imkan olduğunu söyledi.

        Erciyes Kültür Merkezi'ndeki "Bağımlılıktan koruyan aile" konulu konferansa katılan Dinç, yaptığı konuşmada, bir insanın ve toplumun başına gelebilecek en kötü şeyin bağımlılık olduğunu bildirdi.

        Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bağımlılıkla alakalı büyük bir tehdit olduğuna değinen Dinç, "Bu noktada, ERVA Spor Okulları harika bir imkan. Sağlıklı, güvenilir ve korunaklı bir çevrede norm, ait olma, görünür olma ve meşgul olma tamam, süper, ilaç. Gönderin kafanız rahat etsin. Çünkü niye, çocukların buna ihtiyacı var. Akranlarından norm öğrenecek." ifadesini kullandı.

        Dinç, kendini bir yere ait hissetmeyen bir çocuğun her şey olabileceğini, bundan dolayı da çok korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Toprağına, memleketine, milletine, şehrine, mahallesine, ailesine, annesine, babasına, okuluna ait hissetmiyorsa o çocuk kaybolur gider. İnsanı durduracak bir şey lazım. Hani konuşurken diyoruz ya 'hatırım için', hatır çok önemli bir kelimedir. Kimin hatırı için yanlış yapmaz, kimin hatırı için dursun, kimin hatırı onu doğruya yöneltsin. Hatır ve aidiyet yok ortada. O yüzden aidiyet oluşturmak çok önemli."

        Dayanarak, yaslanarak, tutunarak, güç alarak, destek alarak, görerek ve sevilerek yaşayan insanların birbirine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Dinç, "Ne kadar birbirimizle zenginleştirilmiş derinlikli ilişki kurarsak, altını çiziyorum, çok kişiyle az ilişki değil, az kişiyle çok ilişki. Az kişiden çok haberiniz olur. Az kişinin hayatında önemli insan olalım, derdine derman olalım, problemine çözüm olalım, hastalığına şifa olalım. Haberimiz, ilgimiz, sevgimiz, desteğimiz olsun. Birileri için önemli olalım. İlk aranacak insan olalım. Çok kişi için 1 liralık değerimiz olacağına, az kişi için bin liralık değerimiz olsun. Bu çok önemli bir şey." diye konuştu.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'de Yeşilay Genel Başkanlığının vizyonu ve rehberliğiyle, büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

        Bir annenin feryadıyla çıktıkları yolda, polis ve jandarma ekiplerinin inanılmaz bir mücadele içinde olduklarını kaydeden Çiçek, "Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermemek adına gece gündüz mücadele ediyorlar. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız, bu şehri uyuşturucudan temizleyeceğiz diye bir söz verdik. Sözümüzün arkasında durma adına gece gündüz mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

        Vali Çiçek, bugün Çocuk Cezaevi'nde açtıkları 64. ERVA Spor Okulları ile 16 bin sporcuya ulaştıklarını ve Türkiye'nin 5'inci en çok sporcusuna sahip şehri olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki cinayetin sebebi koyun otlatma meselesiymiş
        Kayseri'deki cinayetin sebebi koyun otlatma meselesiymiş
        Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi: Saniyelerle kurtuldular
        Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi: Saniyelerle kurtuldular
        MHP'li Özdemir: "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefimizin gerçekleştirilmesi içi...
        MHP'li Özdemir: "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefimizin gerçekleştirilmesi içi...
        Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı
        Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de "Bağımsızlık Seferberliği Konferansı...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de "Bağımsızlık Seferberliği Konferansı...