Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 23:32 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, hakkında "Hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. (24) saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'de konuştu:
        Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'de konuştu:
        Kayseri'deki cinayetin sebebi koyun otlatma meselesiymiş
        Kayseri'deki cinayetin sebebi koyun otlatma meselesiymiş
        Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi: Saniyelerle kurtuldular
        Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi: Saniyelerle kurtuldular
        MHP'li Özdemir: "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefimizin gerçekleştirilmesi içi...
        MHP'li Özdemir: "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefimizin gerçekleştirilmesi içi...
        Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı
        Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı