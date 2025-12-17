Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, hakkında "Hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. (24) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
