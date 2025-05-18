Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, geleceği gençlerle birlikte şekillendirdiklerini ve her yatırımlarında gençleri merkez aldıklarını ifade etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, bir milletin yeniden dirilişinin, istiklal ve istikbal yolculuğunun ilk adımıdır. Bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir. Çünkü gençlik, bir ülkenin umudu, geleceği ve en büyük güvencesidir. Türk istiklali ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olan gençlerimize yönelik her adımda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız 'Genç Dostu Belediye' ödülü, bu alandaki duyarlılığımızın ve çalışmalarımızın bir göstergesidir. Gençlerimizin sadece bugünü değil, yarınları için de planlar yapıyor, onların gelişimini destekleyen projeler üretiyoruz."