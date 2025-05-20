Millet bahçesinde uçurtma şenliği düzenlendi

Belediye tarafından malzemeleri temin edilen uçurtmaları neşeyle yapan çocuklar ve aileleri, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, aileler ve çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bahar ayını fırsat bilen Spor AŞ, uçurtma şenliği ile çocukları ve ailelerini doğayla buluşturdu.

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