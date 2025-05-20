Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan sanığa 18 yıl 7 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanık B.K'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 7 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanık, uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.