Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan sanığa 18 yıl 7 ay hapis
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.K. ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanık, uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık B.K'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 7 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.
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