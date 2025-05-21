Kayseri'de "Asırlık Tarifler Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) program düzenlendi.

ERÜ Turizm Fakültesi'ndeki etkinlik, Kayseri'de yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla "Türk Mutfağı" konulu panelle başladı.

Panelin açılışında konuşan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, zengin bir kültüre sahip Kayseri'nin yemek alanında da oldukça zengin değerlerinin olduğunu söyledi.

Turizm fakültelerinde bu zenginliği geleceğe taşıma adına gayret gösterdiklerini, bu yıl gastronomi bölümüne öğrenci almayı hedeflediklerini belirten Altun, "Turizm fakültemizdeki akademisyenler ve öğrencilerin Kayseri'nin tanınmasında, coğrafi işaretli ürünlerinin sayısının daha da artmasında çok güzel çalışma ve sonuçlar ortaya koyacağından eminim." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da gastronominin turizmin önemli parçalarından bir haline geldiğini dile getirdi.