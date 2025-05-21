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        Kayseri'de "Asırlık Tarifler Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:47
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        Kayseri'de "Asırlık Tarifler Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi
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        "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) program düzenlendi.

        ERÜ Turizm Fakültesi'ndeki etkinlik, Kayseri'de yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla "Türk Mutfağı" konulu panelle başladı.

        Panelin açılışında konuşan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, zengin bir kültüre sahip Kayseri'nin yemek alanında da oldukça zengin değerlerinin olduğunu söyledi.

        Turizm fakültelerinde bu zenginliği geleceğe taşıma adına gayret gösterdiklerini, bu yıl gastronomi bölümüne öğrenci almayı hedeflediklerini belirten Altun, "Turizm fakültemizdeki akademisyenler ve öğrencilerin Kayseri'nin tanınmasında, coğrafi işaretli ürünlerinin sayısının daha da artmasında çok güzel çalışma ve sonuçlar ortaya koyacağından eminim." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da gastronominin turizmin önemli parçalarından bir haline geldiğini dile getirdi.

        Kültepe bölgesinde yapılan kazılarda 4 bin yıl öncesine ait buluntularda Kayseri'nin zengin mutfağının izlerinin görüldüğünü anlatan Dursun, "Bu programlar biraz daha farkındalık oluşturmak için yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda bütün illerimizde yapılıyor. " ifadelerini kullandı.

        Turizm Fakültesi Dekan Prof.Dr. Kenan Güllü ise bu etkinliklerin gastronomi ürünlerinin tanıtılması ve farkındalık oluşturulması anlamında değer kattığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından panelistler alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

        Yapılan yöresel yemekler katılımcılara ikram edildiği programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, İŞKUR İl Müdürü Ayşe AK ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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