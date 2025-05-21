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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışması yapacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 25 Mayıs Cuma günü yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle araç sürücülerine uyarı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:31
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışması yapacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 25 Mayıs Cuma günü yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle araç sürücülerine uyarı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yerel yönetim hizmetleri kapsamında asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Sivas Caddesi'nin Fuzuli Kavşağı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı arası kesiminde asfalt yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar 23 Mayıs Cuma günü saat 17.00'den itibaren başlayacak olup, aynı gün akşam saat 21.00 itibarıyla yolun meydan gidiş istikameti taşıt trafiğine kapanacaktır. Alternatif güzergahları kullanmanız önemle rica olunur."

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