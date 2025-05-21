Kayseri Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışması yapacak

"Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Sivas Caddesi'nin Fuzuli Kavşağı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı arası kesiminde asfalt yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar 23 Mayıs Cuma günü saat 17.00'den itibaren başlayacak olup, aynı gün akşam saat 21.00 itibarıyla yolun meydan gidiş istikameti taşıt trafiğine kapanacaktır. Alternatif güzergahları kullanmanız önemle rica olunur."

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yerel yönetim hizmetleri kapsamında asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

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