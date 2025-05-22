Başkan Büyükkılıç, Anbar bölgesindeki çalışmaları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anbar bölgesinde Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yürütülen yaklaşık 80 milyon liralık kanalizasyon altyapı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KASKİ tarafından Anbar bölgesinde 5 kilometre uzunluğunda gerçekleştirilen kanalizasyon altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, gerçekleştirilen altyapı çalışmasını Kayseri için ileriye dönük ve önemli bir çalışma olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz çalışmayla yaklaşık 5 kilometrelik, özellikli borularla bu yatırımımızı yapmaktayız. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmalarımızı tamamlamak suretiyle hastanemizin hemen arkasındaki bölgelerimiz, oradaki iş yerlerimiz, kanalla ilgili herhangi bir sorun yaşamadan yol alacak. Yaklaşık 80 milyon liralık bir yatırımla KASKİ'miz bu hizmetlerini tamamlamış olacak. Seneye de diğer etabını yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."