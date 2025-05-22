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        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 23 konut için açık ihale gerçekleştirecek

        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 23 konut için açık ihale gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:14 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:23
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        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 23 konut için açık ihale gerçekleştirecek
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        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 23 konut için açık ihale gerçekleştirecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit imkanı ile konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için gerçekleşecek ihale, 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının farklı bölgelerde devam ettiğini ifade etti.

        Konut hayaline ulaşmak isteyen vatandaşları ihaleye davet eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yıldırım Beyazıt bölgemizde 6 blokluk kentsel dönüşüm konutlarımızdan 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşan toplam 23 dairenin ihaleyle satışını yapacağız. Belediye olarak hemşerilerimizin bankaya müracaat etmeden, kredi ve faiz yüküne girmeden, fiyat artışından etkilenmeden konut sahibi olabilmesi için değişik bir finans metoduyla karşınıza çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın finans modelimizden memnuniyeti oldukça yüksek. İhaleden daire alan vatandaşlarımızın peşin ödeme yapmaları durumunda yüzde 30 indirim yapıyoruz. Yüzde 25 peşinat ödeyebilen vatandaşlarımız ise kalan tutarı faizsiz bir şekilde, TEFE ve TÜFE'den etkilenmeden 36 ay eşit taksitle ödeyerek konut sahibi olabiliyorlar. Dairelerimiz şu anda tamamlanmış durumda. İhaleden sonra yapılacak onay sürecinin ardından dairenize taşınıp kira öder gibi belediyemize ödemelerini yapabiliyorsunuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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