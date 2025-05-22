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        YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon yumurta fiyatlarını düşürmeyen marketlere tepki gösterdi:

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Bazı satış noktalarında fiyatların çıktığı hızda inmediğini görüyoruz. Biz yumurta fiyatlarının makul seviyelere geleceğini iddia ediyoruz. Burada en iyi denetçi tüketicidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:41
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        YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon yumurta fiyatlarını düşürmeyen marketlere tepki gösterdi:
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Bazı satış noktalarında fiyatların çıktığı hızda inmediğini görüyoruz. Biz yumurta fiyatlarının makul seviyelere geleceğini iddia ediyoruz. Burada en iyi denetçi tüketicidir." dedi.

        Afyon, AA muhabirine, Türkiye'de 1150'yi aşkın yumurta üreticisinden 550'sinin ihracat yeterliliğine sahip olduğunu belirtti.

        İhracatın geçen yıl 400 milyon dolara ulaştığını, bu yıl hedeflerinin 500 milyon dolar olduğunu dile getiren Afyon, yumurta fiyatlarını arz-talep ve piyasadaki algının belirlediğini söyledi.

        Afyon, geçen aylarda yumurtada talebe bağlı fiyat artışlarının yaşandığını, bazı marketlerde fahiş fiyatlar tespit ettiklerini belirterek, "Bunların geçici olduğunu o gün de beyan ettik. Ülkemiz yumurta arzında dünyanın en şanslı ülkelerinden biri. Biz dünyayı da besleyecek seviyedeyiz." dedi.

        - Marketlere fiyat tepkisi

        Yumurta fiyatlarının önceki aylara göre düştüğünü kaydeden Afyon, yetiştiricilik kodu 0 olan organik tavuk yumurtasının kolisinin 360-400 lira aralığından 210-240 lira aralığına, yetiştiricilik kodu 3 olan kafes tavuğu yumurtalarının 190-200 lira aralığından 120-130 lira aralığına kadar gerilediğini ifade ederek, "Bazı satış noktalarında fiyatların çıktığı hızda inmediğini görüyoruz. Biz yumurta fiyatlarının makul seviyelere geleceğini iddia ediyoruz. Burada en iyi denetçi tüketicidir. Biz istiyoruz ki tüketicimiz yumurtanın değerini bilerek doğru ürüne doğru fiyatı versin. Fiyatlar yükseldiği dönemde hızlı davranan marketlerin düşüş döneminde de hızlı davranmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Afyon, tüketicilerin "organik", "gezen tavuk" ya da "köy yumurtası" tüketmek istediğini ancak 7 gün 24 saat denetlenebilir tesislerde üretilen yumurtaların da daha az değerli olmadığını belirtti.

        Tüketicilere yumurta satın alırken "organik sertifikası"nı kontrol etmelerini tavsiye eden Afyon, beyan esaslı değil, belge esaslı üretimin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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