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        Kayseri'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:13
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        Kayseri'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Vatan Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil prefabrik evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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