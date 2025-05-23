AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Kayseri İl Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yurdunuseven, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki teşkilat mensuplarıyla, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulurken, Kayseri’de hayata geçirilen projeler de görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Büyükkılıç, şehre değer katacak yatırımlarda istikrar ve kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için sayın milletvekilimiz ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Milletimize hizmet yolunda, birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.