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        Başkan Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi'ndeki 120 konutluk yatay mimari projesini inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçirilen 120 konutluk yatay mimari projesini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:49
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        Başkan Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi'ndeki 120 konutluk yatay mimari projesini inceledi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçirilen 120 konutluk yatay mimari projesini inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, inşaat alanında inceleme yaparak, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Palancıoğlu, projenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Altınoluk Mahallemizde 2 katlı 120 bahçeli ev, yatay mimaride en güzel örneklerden bir tanesi olacak. Projemizde sosyal tesisler, evlerin önünde ve arkasında parklar yer alacak. Ulaşımı oldukça kolay. Konumu, işçiliği, projesi, oda tasarımları, çocuk oyun alanları, peyzajı, otoparkı, bahçeleri, çatısında GES ve ayrıca yağmur suyu toplama alanı ile birçok kişinin yaşamak için tercih edeceği özelliklere sahip bir yer olacak. Burasının özellikle 120 bahçeli evin bir alanda site içinde olması, komşuluk ve aile iletişiminin güçlenmesine ve mahalle ortamının meydana gelmesine vesile olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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