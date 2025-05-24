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        Kayseri'de suyla dolan açık maden çukurları havadan görüntülendi

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde suyla dolan kullanılmayan açık maden çukurları dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:55
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        Kayseri'de suyla dolan açık maden çukurları havadan görüntülendi
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde suyla dolan kullanılmayan açık maden çukurları dronla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Işıklar Mahallesi yakınlarında 2006 yılında çalışmaya başlayan krom maden işletmesi, 6 yıl sonra zeminden çıkan su nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

        Toros Dağları ile Kızıldağ arasındaki Kütükyurdu mevkisinde açık kalan maden çukurlarında su birikmeye başladı.

        İçerisinde suyla gölü andıran çukurlar dronla görüntülendi.

        Mahalle Muhtarı Yücel Turgut Elkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden işletmesinin, zeminden su çıkması nedeniyle çalışmayı durduğunu söyledi.

        Çukurların derinliğinin 50 metreyi aştığını belirten Elkıran, "Maden işletmesi bize göl kazandırmış oldu. Buraya ara sıra kamp yapmaya gelenler oluyor. Fotoğraf çekmeye gelenler de var. Çevresi çok düzenli olmadığı için fazla kalan olmuyor. Gölden köye borularla su götürdük. Hayvanların su ihtiyacını gölden karşılıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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