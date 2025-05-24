Milli Eğitim Akademisi Kayseri Şubesi 1 Eylül'de açılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi Kayseri Şubesi'nin 1 Eylül'de açılacağını bildirdi.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'ne katılmak için Kayseri'ye gelen Tekin, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Tekin ve beraberindekiler, daha sonra Malatya yolunda yer alan ve Milli Eğitim Akademisi olarak hizmet verecek binayı inceledi.

Burada konuşan Tekin, Milli Eğitim Akademisi olarak hizmete açmayı istediklerini binayı yerinde gördüklerini söyledi.

Öğretmen istihdamında yeni bir revizyon yaptıklarını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmen istihdamında, mevcut öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimi ve mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla yapacağımız hizmetçi eğitim faaliyetlerinde ve eğitim kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesi süreçlerinde kullanacağımız, yılın 365 günü canlı ve dinamik olacak Milli Eğitim Akademilerini tahayyül ediyoruz. Türkiye'de henüz çok az ilde kurduk. Hizmet içi eğitim akademilerimizi dönüştürdük. Burayı da Milli Eğitim Akademisinin güzel bir tesisi olarak inşallah faaliyete alacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah 1 Eylül itibarıyla Milli Eğitim Akademisi Kayseri Şubesi hizmete geçmiş olacak. Öğretmen adayı, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticisi arkadaşlarımıza başarılı ve hayırlı bir çalışma ortamı temenni ediyoruz."