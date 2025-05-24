Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran sürücüye 21 bin 656 lira ceza

Sürücü, ekipler tarafından psikoteknik raporu alınması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi ve aracı trafikten men edildi.

Kimliği tespit edilen sürücü C.Ö'ye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 21 bin 656 lira ceza kesildi.

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