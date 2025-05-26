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        Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de mobilya üretimi yapan atölyede çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 01:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 01:54
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        Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'de mobilya üretimi yapan atölyede çıkan yangında hasar oluştu.

        Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında atölye ve depo kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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