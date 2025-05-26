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        Başkan Çolakbayrakdar, belediye çalışmalarını denetledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:04
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        Başkan Çolakbayrakdar, belediye çalışmalarını denetledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'nin konforunu artıracak ve güzelleştirecek olan altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını denetledi.

        Çolakbayrakdar, her bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerini belirterek, "Yenidoğan Mahallesi'nde yapılması gereken altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın daha güzel bir bayram geçirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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