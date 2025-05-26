Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 14 katlı apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara neden oldu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 21:36 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 14 katlı apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

        Hürriyet Mahallesi Diler Sokak üzerinde bulunan binanın çatısına yıldırım isabet etti.

        Binanın çatısındaki beton parçalarının aşağı düştüğü olayda yaralanan olmazken, çatıda ve bir otomobilde hasar oluştu.

        Apartmanın giriş katında dükkan işleten Ayhan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada yıldırım düştüğü anda arkadaşıyla dükkanda oturduğunu ve çıkan sesten korktuklarını söyledi.

        Yıldırım düştükten sonra kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandığını anlatan Ayhan Yıldırım, "İçeride oturuyorduk. Anında bir ses ve görüntü oldu. Bir baktık parçalar ve molozlar yukarıdan aşağı düştü. Bu arada biz de binanın içerisine saklandık. Ondan sonra çıktık ki her taraf gördüğünüz gibi. Arkadaşların araçlarında zarar oluştu." diye konuştu.

        Öte yandan Hunat Mahallesi, Seyyid Burhanettin Bulvarı'ndaki Gültepe Parkı'nda bulunan bir ağaca yıldırım isabet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat

        Benzer Haberler

        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 130 milyon liralık projen...
        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 130 milyon liralık projen...
        Kayseri'de "Temiz Ellerden Temiz Hastanelere" konulu sempozyum düzenlendi
        Kayseri'de "Temiz Ellerden Temiz Hastanelere" konulu sempozyum düzenlendi
        Kayseri'de lise öğrencileri Gazze'ye destek için sergi açtı
        Kayseri'de lise öğrencileri Gazze'ye destek için sergi açtı
        Başkan Çolakbayrakdar, belediye çalışmalarını denetledi
        Başkan Çolakbayrakdar, belediye çalışmalarını denetledi
        Başkan Büyükkılıç, KASKİ yatırımlarını denetledi
        Başkan Büyükkılıç, KASKİ yatırımlarını denetledi
        Kayseri'de mobilya atölyesi yandı
        Kayseri'de mobilya atölyesi yandı