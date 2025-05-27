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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması

        AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Fatma Kabak, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:20
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
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        AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Fatma Kabak, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kabak, parti binasının bahçesinde yaptığı açıklamada, darbenin yıldönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Darbecilerin milletin iradesini devirmekle kalmadığını anlatan Kabak, şunları kaydetti:

        "Adına mahkeme denilen Yassıada tiyatrolarını da kurarak Demokrat Partilileri haksız suçlamalarla aşağılayarak, idama mahkum ettiler. Yetmedi, bir daha millet iradesi bu ülkede muktedir olamasın diye devasa bir vesayet mekanizması inşa ettiler. Bu vesayet mekanizması her on yılda bir demokrasimize vurulan darbelerin kolaylaştırıcısı ve devletin milletten uzaklaştırılmasının kaynağı haline geldi. On yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldı. Milletin iradesi yok sayıldı. Maalesef, takip eden yıllarda ülkemiz bu vesayet düzeninin yarattığı darbelerle sürekli geriletilmiştir."

        AK Parti olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini dile getiren Kabak, sonuna kadar mücadele ettiklerini vurguladı.

        Her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarının süreceğini kaydeden Kabak, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelelerinden geri durmayacaklarını aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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