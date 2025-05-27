Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Palancıoğlu'ndan emlak vergisi çağrısı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin 1. taksit ödemelerinin başladığını ve 2 Haziran'da son bulacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palancıoğlu'ndan emlak vergisi çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin 1. taksit ödemelerinin başladığını ve 2 Haziran'da son bulacağını belirtti.

        Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ve kasım aylarında iki taksit olarak tahsil edilen emlak vergileri için ilk ödeme döneminin başladığını anımsattı.

        Verginin vatandaşlık görevi olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Ben de hem kendimin hem de annemin vergisini veznemizde ödedim. Tam 14 veznede arkadaşlarımız vergi ödemeleriniz için sizlere yardımcı oluyor. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Vatandaşlarımız kolaylıkla, beklemeden ödeme yapıyor. Ödemelerin son günü ise 2 Haziran Pazartesi. Melikgazili vatandaşlarımızın vergi dönemlerinde sıkıntı yaşamamaları adına her türlü ödeme kolaylığını sunuyoruz. Akıllı belediyecilik kapsamında vatandaşlarımız belediyeye gelmeden işlemlerini e-belediye üzerinden 7/24 güvenli bir şeklide online olarak da yapabilirler. Kamu hizmetlerimizin sürdürülebilirliği açısından vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi önemlidir. Ayrıca ödemelerde yoğunluk olmaması için veznelerimizin çalışma gün ve saatlerini düzenledik. Hafta içi veznelerimiz sabah saat 08.30'dan akşam saat 19.00'a kadar açıktır. 31 Mayıs-1 Haziran hafta sonu saat 09.00 ve 17.30 arası veznelerimiz açık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Kayseri Sanayi Odası mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Sanayi Odası mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kocasinan Belediyesi sporcularından Berra Çiftçi'den masa tenisinde çifte m...
        Kocasinan Belediyesi sporcularından Berra Çiftçi'den masa tenisinde çifte m...
        Joseph Attamah: Kayserispor ile sözleşmemi uzatmayı düşünüyorum
        Joseph Attamah: Kayserispor ile sözleşmemi uzatmayı düşünüyorum
        Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi hizmete açıldı
        Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi hizmete açıldı
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
        Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisiyle lige tutundu
        Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisiyle lige tutundu