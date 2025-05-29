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        Kayseri'de belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapılan gündüz bakım evi inşası sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:11
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        Kayseri'de belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapılan gündüz bakım evi inşası sürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin inşası devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımı süren Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin yakın zamanda bitirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, çalışmaların 3 bin metrekarelik alanda sürdüğünü ifade etti.

        Bakım evinin 3 ana bölümden oluştuğunu belirten Baltacı, şunları kaydetti:

        "Çok yakın zamanda inşaatımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Kaba inşaatımız bitmiş durumda. Çatı imalatlarımız devam ediyor, duvar imalatlarımız bitti. Elektrik ve mekanik tesisat çalışmaları devam ediyor. Hastaların hem kendilerini rahat hissedecekleri hem de sosyal etkileşim ve aktivitelere katılabilecekleri çok yönlü bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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