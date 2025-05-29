Başkan Çolakbayrakdar, Bayramhacı'da incelemede bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bayramhacı bölgesinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'la Bayramhacı Mahallesi'ni ziyaret eden Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, projelerle Kayseri'nin turist potansiyelini artırarak, Kocasinan'ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Bayramhacı Mahallesi'nin kendine özgü jeotermal kaynağa sahip olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bayramhacı ile ilgili yürüttüğümüz fizibilite raporu neticesinde bölgeye yapılacak yatırımların ve turizm odaklı dönüşümün neleri değiştireceği açık bir şekilde ortaya konulmuş durumda. Termal açısından zengin olan mahallemiz, peri bacaları ve göl manzarasıyla da turistlerin dikkatini çekmektedir. Termal kaynağımızı, gerek kaplıca gerekse farklı projelerle değerlendirmek ve turizm olarak şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz."