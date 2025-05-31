Gençler Beyzbol5 Milli Takımı'nın, Erciyes kampı sürüyor

Milli sporcular, 1850 metre rakımdaki tesislerde, yüksek irtifa koşullarında kondisyon ve dayanıklılık artırma çalışmaları gerçekleştirirken, yoğun antrenman programlarıyla teknik ve fiziksel performanslarını geliştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Türkiye Ragbi Federasyonu organizasyonunda 23 Mayıs'ta Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.

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