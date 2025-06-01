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        Kayseri'de "gittiğin kadar öde" uygulaması başlıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "gittiğin kadar öde" uygulamasının yarın raylı sistemde devreye alınacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:46
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        Kayseri'de "gittiğin kadar öde" uygulaması başlıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "gittiğin kadar öde" uygulamasının yarın raylı sistemde devreye alınacağını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulanacak sistemle tam kart kullanıcıları, kullandıkları mesafeye göre ücret ödeyecek, kısa mesafeli yolculuklarda yüzde 15'e varan ücret iadesi sağlanacak.

        Uygulama kapsamında, yolculuğun ardından istasyon çıkışlarındaki iade cihazlarına ulaşım kartını okutan yolcuların kartlarına, mesafeye göre belirlenen iade tutarı anlık olarak aktarılacak.

        Kayseri Ulaşım AŞ tarafından yürütülen çalışmalarla, raylı sistemde yer alan 75 istasyonun tamamında altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "gittiğin kadar öde" uygulamasının yarın raylı sistemde devreye alınacağını belirtti.

        Vatandaş odaklı çözümleri hayata geçirmeye devam ettiklerine vurgulayan Büyükkılıç, "Raylı sistemde artık 'gittiğin kadar öde' dönemi başladı. Bu sistemle birlikte tam kart kullanıcıları, kullandıkları mesafeye göre ücret ödeyecek. Kısa mesafeli yolculuklarda yüzde 15'e varan ücret iadesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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