Büyükşehir Belediyesi personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personeli için "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşların sağlıklı ve düzenli bir şekilde yaşam sürmesi noktasında yetkili ve görevli olan personele için Belediye Meclis Salonu'nda seminer verildi.

İlk yardım uygulamaları, yangına müdahale, iş sağlığı ve güvenliği noktasında bilgilerin paylaşıldığı seminerde, alınacak önlemler, risk ve tehlike gibi kavramlar da ele alındı.

Belediyenin yerel yönetim hizmetlerini etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için eğitim seminerlerine devam edileceği belirtildi.