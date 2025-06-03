Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Depremzede gencin Çin hayali çizdiği resimle gerçeğe dönüşüyor

        MURAT ASİL - Depremde evi yıkıldıktan sonra ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan 17 yaşındaki Mustafa Çağkan Bingöl, çizdiği resimle katıldığı yarışmada çocukluk hayali olan Çin seyahatini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:51 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede gencin Çin hayali çizdiği resimle gerçeğe dönüşüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MURAT ASİL - Depremde evi yıkıldıktan sonra ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan 17 yaşındaki Mustafa Çağkan Bingöl, çizdiği resimle katıldığı yarışmada çocukluk hayali olan Çin seyahatini kazandı.

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde evleri yıkılan Bingöl, daha sonra annesi, babası ve ablasıyla birlikte Kayseri'de ikamet eden halasının yanına taşındı.

        Aradan geçen 2 yılda boyalarına tutunan 11. sınıf öğrencisi Bingöl, Resim Bölümünü kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Gençlik Merkezi'nde resim kursuna devam eden Bingöl, eğitmeninin tavsiyesiyle Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı ve Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması"na katıldı.

        Çin'in geleneksel ve modern yüzünü aynı tabloya sığdırdığı yağlıboya resmiyle katıldığı yarışmada 4'üncü olan Bingöl, çocukluk hayali olan ülkeye 7 günlük seyahat ödülü kazandı.

        Ankara'da 22 Haziran'da düzenlenecek ödül törenine katılacak genç ressamın Çin yolculuğu 2 Temmuz'da başlayacak.

        - "Bir haftada resmi tamamladım"

        Bingöl, AA muhabirine, depremin ardından ailesiyle geldiği Kayseri'de hayalinin peşinden koştuğunu ve hemen resim kursuna yazıldığını söyledi.

        Resme merakının ablası sayesinde başladığını belirten Bingöl, "Ortaokulda güzel sanatlar lisesine hazırlanan bir arkadaşım vardı, onun sayesinde eskiz defterleri tutmaya başladım. Kayseri'ye geldikten sonra da profesyonel şekilde Ayhan hocamdan eğitim almaya başladım. Üniversiteye hazırlanıyorum, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne girmek istiyorum." diye konuştu.

        Kurstaki resim öğretmeninin tavsiyesiyle yarışmaya katıldığını anlatan Bingöl, "Yarışmaya son bir hafta kala katıldım. Bir haftada resmi tamamladım. Hocam bana bu süreçte çok yardımcı oldu. Profesyonel süreçte ihtiyaç olan boyam yoktu Ayhan hocam kendi boyalarını verdi, ben o şekilde resmi yaptım." şeklinde konuştu.

        - "Yarışma sayesinde çocukluk hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu"

        Bingöl, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada 4'üncü olduğunu dile getirdi.

        Resminin alt temasının modernleşen Çin olduğunu vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

        "Resmin bir tarafına modernleşmeyi, bir tarafına gelenekselliği yerleştirmek istedim. Sağ tarafında Çin'in modernleşmiş öğeleri yer almakta. 4 kişilik turist gemileri, modern binalar, dronlar, dronlarla yapılan ışık festivalleri yer alıyor. Sol tarafında ise uçurtma festivalleri, geleneksel binalar, Çin Seddi'ne yer verdim. Çin, modernleşmeyi de gelenekselliği de bir arada yaşayan bir ülke. Bu benim gerçekten çok ilgimi çekiyor. Resim yarışması sayesinde çocukluktan gelen hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Gideceğim için de mutluyum."

        Kayseri Gençlik Merkezi'nde eğitmen olarak çalışan resim öğretmeni Ayhan Karademir ise Mustafa Çağkan Bingöl'e bu yolculukta rehber hoca olarak destek verdiğini, öğrencisinin de özverili çalışarak bu başarıyı elde ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı
        Kayseri'de 6 yılda 50 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı
        Kayseri'de 6 yılda 50 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı
        Bahçesindeki ağaçları örgü ile süsledi
        Bahçesindeki ağaçları örgü ile süsledi
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu
        Sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu
        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı